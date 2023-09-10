Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тыс. человек

Жертвами землетрясения в Марокко стали не меньше 2012 человек, передает Reuters данные министерства внутренних дел страны. Пострадали еще 2059 человек, 1404 из них находятся в критическом состоянии. Ранее было известно о 1,3 тыс. погибших и 1,8 тыс. пострадавших.

Смерти людей в результаты землетрясения зарегистрированы в девяти провинциях и префектурах. Эпицентр находился в районе Игиль в провинции Эль-Хауз.

Землетрясение произошло в ночь на 9 сентября. Его магнитуда составила, по разным данным, от 6,8 до 7,0. Очаг находился на глубине 8–10 км в десятках километров от города Марракеш и горнолыжного курорта Укаймеден. Пострадала в том числе старая часть города Марракеш, которая внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Землетрясение стало одним из самых разрушительных в истории Марокко. Больше жертв было только при землетрясении 1960 года, когда погибли не меньше 12 тыс. человек.

Леонид Уварчев