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Коммерсантъ FM
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Число погибших от землетрясения в Марокко превысило 1300 человек

Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 1305 человек, пострадавших — до 1832. Больше всего смертей было зафиксировано в провинции Аль-Хауз. Об этом сообщило местное издание Hespress со ссылкой на МВД.

По данным издания, 1220 человек получили серьезные ранения. В провинции Аль-Хауз погибли 694 человека, в провинции Тарудант — 347, в провинции Чичауа — 191 человек, в провинции Уарзазат — 39, в области города Марракеш — 14, сообщает Hespress.

Очаг землетрясения находился в десятках километров от города Марракеш (население — 839 тыс. человек), старинная часть которого внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным Al Arabiya, несколько зданий Старого города разрушены. Магнитуда сейсмического события составила 6,8–6,9.

Полина Мотызлевская

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