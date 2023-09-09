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Коммерсантъ FM
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Число жертв землетрясения в Марокко превысило 800 человек

В результате землетрясения в Марокко погибли 820 человек, сообщает AP со ссылкой на данные местного МВД. Еще как минимум 672 человека были ранены, из них 205 человек получили серьезные травмы.

Землетрясение произошло сегодня, 9 сентября. Его магнитуда составила, по разным оценкам, от 6,8 до 6,9. Очаг находился в десятках километров от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть которого внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Власти говорили, что несколько домов в близлежащих городах частично или полностью обрушились, а в некоторых местах пропало электричество и разрушены дороги. Поначалу сообщалось о 90 погибших, позднее число жертв выросло почти до 300, а к утру удвоилось.

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Последствия землетрясения в Марокко

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Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Погибли свыше 600 человек, еще 329 человек получили ранения

Погибли свыше 600 человек, еще 329 человек получили ранения

Фото: Said Echarif / Anadolu Agency / AFP

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Reuters

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Последствия землетрясения в Марокко

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: @crimcrimo / Reuters

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Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Погибли свыше 600 человек, еще 329 человек получили ранения

Фото: Said Echarif / Anadolu Agency / AFP

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Reuters

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: @crimcrimo / Reuters

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