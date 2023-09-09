Число жертв землетрясения в Марокко превысило 800 человек

В результате землетрясения в Марокко погибли 820 человек, сообщает AP со ссылкой на данные местного МВД. Еще как минимум 672 человека были ранены, из них 205 человек получили серьезные травмы.

Землетрясение произошло сегодня, 9 сентября. Его магнитуда составила, по разным оценкам, от 6,8 до 6,9. Очаг находился в десятках километров от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть которого внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Власти говорили, что несколько домов в близлежащих городах частично или полностью обрушились, а в некоторых местах пропало электричество и разрушены дороги. Поначалу сообщалось о 90 погибших, позднее число жертв выросло почти до 300, а к утру удвоилось.

Лаура Кеффер