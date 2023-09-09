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Коммерсантъ FM
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Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 600 человек

В результате землетрясения в Марокко погибли 632 человека, передает Reuters со ссылкой на данные МВД. Еще 329 человек получили ранения. Поначалу сообщалось о 90 погибших, позднее число жертв выросло почти до 300.

Землетрясение произошло в ночь на сегодня, 9 сентября. Его магнитуда составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9. Очаг был расположен в десятках километров от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть которого внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Власти говорили, что основной ущерб был нанесен за пределами городов.

Лаура Кеффер

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