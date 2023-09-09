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Коммерсантъ FM
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Astrum: большинство россиян позволяет своим детям играть в видеоигры

73% россиян разрешают детям играть в видеоигры, причем 23% никак не ограничивают детей в этом занятии, 38% позволяют играть после школы и обязательных занятий, а 12% — только на каникулах. Об этом сообщает игровой издатель и разработчик Astrum Entertainment на основе опроса свыше 6 тыс. человек.

Треть родителей играют вместе со своими детьми, но большинство разрешают детям играть самостоятельно. Свыше половины считают игры полезными для своих детей и не возражают, если те в будущем свяжут свою жизнь с игровой индустрией, например станут геймдизайнерами или киберспортсменами.

Родители считают, что игры помогают развивать скорость реакции и принятия решений (33%), стратегическое мышление (31%), упорство и стремление к победе (22%), освоение новых технологий (21%), социализацию, выплеск эмоций (по 16%), также они полезны в учебе (8%). Игры помогают развиваться фантазии у детей, а также способствуют познанию другого менталитета и культур, времен и реальностей.

У 57% опрошенных дети школьники, а у около 32% — дети дошкольного возраста. Из видов досуга свыше половины родителей чаще гуляют со своими детьми, 39% — смотрят мультфильмы, фильмы и сериалы, а 33% — играют со своими детьми в видеоигры. Кроме того, родители с детьми часто посещают торговые и развлекательные центры, играют в физические и настольные игры, а также читают им.

Евгений Федуненко

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