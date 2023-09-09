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Коммерсантъ FM
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обновлено 09:09

Во Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения на полеты

Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на 9 сентября ограничивали прием и выпуск самолетов. Минувшей ночью сообщалось о задержке и отмене нескольких рейсов.

Во Внуково ограничения вводились с 2:32 до 2:51 «по независящим от аэропорта причинам». «С 2:51 все ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме»,— сообщили в пресс-службе Внуково, передает «РИА Новости».

В Домодедово ограничения действовали с 02:30 до 02:50 «в целях обеспечения безопасности». «В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме»,— сообщили ТАСС в пресс-службе.

Минувшей ночью в московских аэропортах были задержаны или отменены свыше десяти рейсов. Так, во Внуково были задержаны шесть рейсов, один отменен, в Домодедово — один и три соответственно.

Временное ограничение на вылет и прием самолетов в московских аэропортах, как правило, вводится при угрозе атаки беспилотников на столицу. Так, подобные меры принимались в ночь на 7 сентября, когда силы ПВО сбили летевший в сторону Москвы дрон в Раменском городском округе Подмосковья. В ночь на 9 сентября об атаке БПЛА не сообщалось.

Лусине Баласян

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