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Коммерсантъ FM
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Больше 10 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено четыре рейса, еще девять — задержаны. Причина неизвестна, об остановке работы не сообщалось.

Во Внуково задержаны шесть рейсов, один отменен, в Домодедово — один и три соответственно, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». В Шереметьево задержаны два рейса.

Аэропорты Москвы в последние недели часто закрывают на фоне атак беспилотниками. Например, такие меры принимались утром 7 сентября, когда было сбито несколько БПЛА, которые летели в сторону Москвы. В ночь на 9 сентября об атаках беспилотниками не сообщалось.

Леонид Уварчев

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