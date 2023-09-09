В iPhone нашли уязвимость, которая позволяет устанавливать шпионскую программу

Компания Citizen Lab обнаружила уязвимость на устройстве Apple сотрудника одной из вашингтонских общественных организаций. Уязвимость использовалась для заражения устройства шпионской программой Pegasus израильской компании NSO Group, передает Reuters.

Уязвимости были подвержены смартфоны iPhone с последней версией операционной системы iOS (16.6). Последнее обновление устраняет проблему. Citizen Lab обнаружила «эксплойт с нулевым щелчком» — вид вредоносного ПО, который позволяет запускать программы без ведома пользователя. Компания «с высокой долей уверенности» относит этот эксплойт к Pegasus.

Citizen Lab считает, что злоумышленник допустил ошибку, благодаря которой удалось найти уязвимость. Apple сообщила исследователям, что такие атаки могут быть заблокированы функцией Lockdown Mode.

В 2021 году ряд СМИ выпустили расследование о том, как шпионский софт Pegasus израильской компании NSO Group применялся для слежки за журналистами, гражданскими активистами, правозащитниками и чиновниками по всему миру. В числе тех, кто подвергся слежке, оказались бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Франции Эмманюэль Макрон и многие другие.

Подробнее о скандале с Pegasus читайте в публикации «Ъ» «Вездесущие лошадки».

Леонид Уварчев