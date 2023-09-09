Владимир Путин в поздравлении Ким Чен Ыну заявил о наращивании сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины основания республики. Господин Путин отметил наращивание сотрудничества двух стран.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии»,— говорится в телеграмме (выдержки опубликованы государственным радио КНДР «Голос Кореи».

Российский президент отметил, что СССР первым признал новое суверенное государство и с тех пор отношения между странами «неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения», накоплен опыт «конструктивного сотрудничества в различных областях».

В конце августа Белый дом пригрозил России и КНДР санкциями в ответ на наращивание военно-технического сотрудничества. По информации Вашингтона, Москва хочет получить от Пхеньяна сырье для оборонно-промышленного комплекса. Отвечая на опасения Белого дома, Кремль заявлял, что будет развивать отношения с Северной Кореей вне зависимости от позиции третьих стран.

О сотрудничестве Москвы и Пхеньяна — в публикации «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Леонид Уварчев