Кремль пообещал развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран

Россия будет развивать отношения с Северной Кореей вне зависимости от позиции третьих стран. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на слова помощника президента США Джейка Салливана о том, что Пхеньян планирует поставить оружие Москве.

«У нас с Пхеньяном свои отношения, мы дорожим этими отношениями, это наш сосед — Северная Корея, и мы, разумеется, будем и дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнение других стран»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Представитель Кремля не ответил на вопрос, планируется ли визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. О таких планах ранее сообщала газета The New York Times.

В конце августа Белый дом пригрозил России и КНДР санкциями в ответ на наращивание военно-технического сотрудничества. По информации Вашингтона, Москва хочет получить от Пхеньяна сырье для оборонно-промышленного комплекса.

О сотрудничестве Москвы и Пхеньяна — в публикации «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Леонид Уварчев