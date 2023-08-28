Центр разберется, кто партнер

Власти скорректировали модель выстраивания внешнеэкономических связей на уровне регионов — теперь координатором этой работы станет Минэкономики, следует из указа президента. Это должно повысить эффективность горизонтальных связей за счет единой внешнеэкономической политики — внимание центра к теме объясняется потребностью в ускоренной переориентации экспорта и импорта на новые рынки из-за санкций. Эксперты идею поддерживают, однако характерным недостатком централизации может стать потеря гибкости и удлинение цепочек принятия решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ответственным за контроль над внешнеэкономическими связями регионов будет замглавы Минэкономики Дмитрий Вольвач

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Ответственным за контроль над внешнеэкономическими связями регионов будет замглавы Минэкономики Дмитрий Вольвач

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Минэкономики получило полномочия по координации внешнеэкономических связей субъектов РФ, следует из подписанного президентом указа о систематизации взаимодействия федерального центра и регионов. Министерство будет давать регионам разъяснения по вопросам координации их внешнеэкономических связей, собирать информацию о контактах и их результатах, проводить мониторинг и готовить предложения по развитию. Это «обеспечит проведение единой госполитики в сфере межрегионального сотрудничества, в том числе на пространстве ЕАЭС и СНГ», отмечает профильный замглавы Минэкономики Дмитрий Вольвач.

Сейчас активность регионов регулируется законом «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ» — они могут вести переговоры и проводить встречи с иностранными партнерами, заключать соглашения, открывать торговые представительства в зарубежных странах. Однако, как поясняет директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов, все это требует уведомления Минэкономики. «Министерство является центром принятия решений в международной деятельности»,— соглашается директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. При этом развитие экспорта без участия регионов невозможно, поскольку региональные власти знают местную специфику, но есть и ограничения. «Межгосударственные контакты возможны только на федеральном уровне, регионы могут выстраивать их на региональном»,— добавляет эксперт.

Проблема нынешней модели — разная активность регионов. По словам Александра Данильцева, активнее себя проявляют приграничные и регионы с развитыми отраслями промышленности и АПК.

Координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов рассказывает, что каждый регион сам выстраивает внешние связи, но критериев их эффективности, как правило, нет. «Регион может провести десятки деловых миссий, форумов, приемов, потратив на них десятки, а то и сотни миллионов рублей и не получить никакого эффекта в виде инвестиционных, иных значимых проектов или увеличения объемов экспорта. Есть и другой пример, когда регионы консолидируют ресурсы для проведения расширенных бизнес-миссий, тем самым оптимизируя затраты и достигая синергетического эффекта»,— указывает он.

Сейчас развитием экспортной деятельности в регионах занимается Российский экспортный центр (РЭЦ). В частности, он разработал региональный экспортный стандарт — базовый набор взаимосвязанных инструментов для развития и поддержки экспорта, создания инфраструктуры, вовлечения региональных госорганов и бизнес-сообщества в реализацию экспортной политики. Стандарт внедряется при методологическом сопровождении местных властей и Минэкономики региональных экспортных стратегий. В РЭЦ добавляют, что на деятельность центра указ влияния не окажет, там продолжат работу по повышению экспортного потенциала регионов.

Усиление роли Минэкономики в этом процессе эксперты и бизнес поддерживают. «Координация Минэкономики необходима на фоне разворота внешней торговли с европейского направления на азиатское и ближневосточное… Тенденция дошла до уровня управления региональными внешнеэкономическими связями и муниципальными»,— объясняет руководитель Центра Россия—ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Недавно приняты поправки к закону об организации местного самоуправления в РФ, которые закрепили полномочия муниципалитетов по международному взаимодействию. «Решения скорее носят формально-закрепительный характер, связанный и с тем, что нынешние внешнеэкономические связи будут развиваться в каком-то новом ключе. Прекратились многие ранее существовавшие связи, идет поиск новых партнеров»,— добавляет Владимир Климанов.

Вице-президент РСПП Сергей Мытенков отмечает опыт Минэкономики в выстраивании международных связей. «Хотя в новых условиях у регионального бизнеса сократились возможности реализации экспортного потенциала и объемы импорта из традиционных стран-партнеров, появление "единого окна" на федеральном уровне, куда можно обратиться за решением проблем, повышает уверенность предпринимателей»,— полагает он. По мнению Антонины Левашенко, вовлеченность федеральных органов становится фактором доступа регионов к финансовым возможностям реализации крупных региональных проектов, но негативным аспектом любой централизации может быть удлинение цепочки принятия решений.

Диана Галиева, Татьяна Едовина