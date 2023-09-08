ЕС работает с партнерами над возвращением России в зерновую сделку

Евросоюз при сотрудничестве с международными партнерами работает над тем, чтобы найти способы возобновить зерновую сделку с участием России. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Стано

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / AFP Петер Стано

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / AFP

В ходе пресс-конференции журналисты спросили господина Стано, готова ли Еврокомиссия выполнить требования России для возобновления действия соглашения. «Конечно, мы работаем с партнерами и поддерживаем их усилия, чтобы найти способы вернуть Россию в зерновую сделку»,— ответил Петер Стано (цитата по ТАСС).

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. Страна, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Добиться возвращения России в зерновую сделку также пытаются ООН и Турция. В частности, 4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Глава государства в очередной раз заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку сразу после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

О том, как прошла встреча господ Путина и Эрдогана — в публикации «Ъ» «Лихие зерновые».

Милена Костерева