В Воронежской области наступил «один из самых неприятных» пожаропопасных периодов

Пятый, наивысший, класс пожарной опасности установился в шести районах Воронежской области — Бутурлиновском, Воробьевском, Калачеевском, Ольховатском, Павловском и Подгоренском. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС и заявили, что в области наступил «один из самых неприятных» пожароопасных периодов. Это связано с обилием огневых уборок, которые воронежцы устраивают, «не задумываясь о последствиях».

«В связи с погодными условиями природные пожары могут возникнуть от минимального источника огня, развиваться в кратчайшие сроки на огромные площади»,— заявили спасатели и добавили, что на всей остальной территории региона установился четвертый уровень опасности, который «в ближайшее время может превратиться в пятый»

Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» спрогнозировала повышенную опасность пожаров в Воронежской области в сентябре.

С конца апреля в регионе действует особый противопожарный режим, который обычно отменяют в начале октября в связи с установлением дождливой погоды. До этого момента запрещено разжигать любые костры, исключение — приготовление пищи с помощью мангалов, тандыров, печей и других стационарных устройств. За нарушение режима без серьезных последствий гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 60 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от 60 до 80 тысяч рублей, юрлицам — от 400 до 800 тысяч рублей.

Кроме того, вступил в силу приказ областного управления лесного хозяйства, запрещающий нахождение в лесах региона до 26 сентября. Исключением указан проезд по дорогам общего пользования, проходящим через лесные массивы.

Какие прогнозы пожароопасности в макрорегионе давала «Авиалесоохрана» весной 2023 года — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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