Слепнев Андрей Александрович

Родился 13 сентября 1969 года в городе Бор Нижегородской области. Окончил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского («прикладная математика», 1992), Московский государственный университет имени Ломоносова («юриспруденция», 1998). В 1986–1989 годах проходил срочную службу в армии.

С 1992 года работал в коммерческих организациях, с 1996 года — в страховом бизнесе. За несколько лет проделал путь от руководителя проекта до гендиректора Российского союза автостраховщиков.

В 2003–2005 годах — замгендиректора Координационного совета объединений работодателей России, в 2005–2007 годах — начальник департамента сопровождения приоритетных национальных проектов администрации президента РФ. В 2007 году занял пост замминистра сельского хозяйства РФ, в 2009 году — замминистра экономразвития РФ.

С 2012 по 2016 год был членом Коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), затем до 2018 года занимал должности помощника премьер-министра РФ, замруководителя аппарата правительства РФ—директора департамента проектной деятельности правительства РФ.

В 2018–2020 годах был гендиректором АО «Российский экспортный центр». В 2020 году вновь занял должность члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК.

Действительный государственный советник РФ II класса (2008). Награжден орденом Дружбы (2011), отмечен Почетной грамотой президента РФ (2013) и правительства РФ (2016).