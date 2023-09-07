Президент Грузии пообещала не уходить в отставку из-за готовящегося импичмента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение правящей партии «Грузинская мечта» начать процедуру ее импичмента из-за поездок в Европу без согласования с правительством. Она заявила, что не собирается подавать в отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саломе Зурабишвили

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Саломе Зурабишвили

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Я никуда не ухожу. Все должны забыть о том, что я уйду в отставку. Я здесь и буду ездить везде, куда надо, так как это моя высшая конституционная обязанность»,— сказала госпожа Зурабишвили на брифинге (цитата по Paper Kartuli).

«Грузинская мечта» объявила о начале процедуры импичмента 1 сентября. Чтобы считать процедуру импичмента запущенной, письмо о ее начале должны подписать не менее трети депутатов парламента. Правящая партия собрала 80 подписей из 150 возможных. Для отстранения президента от должности «Грузинской мечте» нужно заручиться поддержкой не менее двух третей полного состава парламента или 100 депутатов.

Согласно Конституции Грузии, президент осуществляет представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. В соответствии с этим положением кабинет министров запретил Саломе Зурабишвили официальные зарубежные поездки с августа по декабрь. В качестве причины отказа в поездках президента в партии указали, что некоторые заявления госпожи Зурабишвили на европейских площадках дискредитируют грузинский парламент. Однако 31 августа Саломе Зурабишвили в нарушение запрета посетила Германию и ряд других европейских государств.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Грузии отправилась в "самоволку"».

Эрдни Кагалтынов