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Коммерсантъ FM
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В зоне спецоперации открылся первый подземный храм

Единственный в зоне военной операции России на Украине подземный храм открылся в тыловом районе Западной группировки войск на прошлой неделе. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

У храма пока нет имени. Его проектирование и строительство заняло чуть больше двух месяцев. Как пишет телеканал, участники спецоперации ставили перед собой задачу «добиться максимального сходства с приходами на гражданке», а не обустроить безопасный блиндаж с иконами.

Как рассказал телеканалу военный священник отец Дмитрий, участники спецоперации попадают в храм с передного края фронта и возвращаются оттуда на линию соприкосновения. «Может быть, с божьей помощью когда-нибудь здесь будет основан монастырь. Такие разговоры были, пока мы строили вот этот храм»,— сказал он.

В августе на военно-техническом форуме «Армия-2023» в подмосковной Кубинке Русская православная церковь (РПЦ) представила храм для военных священников, оборудованный на базе автомобиля «УАЗ».

Что происходит на 561-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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