В Паралимпийском комитете России назвали варианты приостановки членства в МПК

Международный паралимпийский комитет (МПК) может отстранить Паралимпийский комитет России (ПКР) до тех пор, пока российская сторона не удовлетворит требования международной организации, заявил президент ПКР Павел Рожков. Однако эти требования, по словам господина Рожкова, противоречат паралимпийским ценностям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Рожков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Павел Рожков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Есть несколько вариантов санкций, которые могут применить к ПКР на генассамблее МПК. ПКР могут исключить или временно приостановить в правах, а также могут применить любые санкции, но допустить российских паралимпийцев к международным соревнованиям»,— рассказал ТАСС президент ПРК.

Ранее на заседании коллегии Министерства спорта России господин Рожков заявил, что МПК может навсегда отстранить ПКР. Позднее он объяснил ТАСС, что подобное высказывание было продиктовано эмоциями. «Я считаю, что ПКР могут надолго отстранить, поскольку мы не собираемся менять свою позицию и отступать от паралимпийского принципа нейтралитета»,— добавил он.

По словам президента ПКР, недовольство Международного паралимпийского комитета связано с тем, что ПКР активно участвует в реабилитации ветеранов военной операции на Украине. Также МПК требует от ПКР дать оценку боевым действиям на Украине и не участвовать в проведении соревнований, на которых размещены символы операции.

«Требования МПК противоречат уставу ПКР и МПК, поскольку мы не можем занимать какую-либо позицию»,— отметил господин Рожков. В то же время он подчеркнул, что ПКР «не может быть в стороне от проблем в нашей стране» и не привлекать ветеранов военной операции в паралимпийское движение.

В марте МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Эти рекомендации не касались Олимпиады 2024 года, решение по которой ожидалось позже. В июле стало известно, что Олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашение от МОК на участие в летних Играх в Париже.

Олимпийские игры 2024 года в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры запланированы с 28 августа по 8 сентября.

Милена Костерева