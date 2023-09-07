В Ростове-на-Дону перекрыли дорогу в районе падения беспилотника

В Ростове-на-Дону на участке ул. Пушкинской от пер. Островского до пер. Халтуринского ограничено движение транспорта из-за введения режима ЧС после падения беспилотника. Об этом предупредила пресс-служба администрации города.

«Ограничение введено до особого распоряжения. Просим выбирать альтернативные пути движения», — отмечает пресс-служба.

Ночью 7 сентября в районе дома № 42 по ул. Пушкинской в Ростове упал сбитый российскими ПВО украинский дрон. Один человек получил порезы ног стеклом, но от госпитализации отказался. Пострадали фасады трех домов, несколько автомобилей. 99 жителей поврежденных домов временно переселят. Еще один дрон упал на западе города.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону