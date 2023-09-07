Выборы в приграничных районах Белгородской области перенесли из-за режима повышенной готовности

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы к единому дню голосования рассказала, что избирательная комиссия Белгородской области приняла решение отложить голосование на выборах в двух районах региона из-за режима повышенной готовности. Госпожа Памфилова также назвала область героической.

Белгородский избирком перенес выборы в земское собрание Журавлевского сельского поселения Белгородского района и в совет депутатов Шебекинского городского округа еще в июне. Полномочия действующих депутатов были продлены. Руководство избиркома объясняло, что решение о переносе было принято в целях защиты жизни и здоровья граждан.

В единый день голосования в Белгородской области пройдут дополнительные выборы в облдуму, выборы депутатов городского совета Белгорода, а также выборы представительных органов местного самоуправления в 13 муниципальных районах.

Белгородская область с начала специальной военной операции на Украине подвергается обстрелам и атакам с беспилотников. В приграничной Журавлевке еще в марте прошлого года был введен режим чрезвычайной ситуации. В начале минувшего лета Шебекинский городской округ подвергался интенсивным обстрелам, из-за которых его покинуло большинство жителей. В конце июня после снижения количество атак жители начали возвращаться в округ.

За прошедшие сутки по населенным пунктам Шебекинского городского округа было выпущено 31 минометный снаряд и 13 осколочных боеприпасов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж