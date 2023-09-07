Умер бывший главред Совинформбюро Энвер Мамедов

Умер советский журналист Энвер Мамедов. 15 августа он отметил 100-летний юбилей. Был ранен во время Великой Отечественной войны, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов, был главредом Совинформбюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости

О смерти господина Мамедова «РИА Новости» сообщили его близкие. Причина не уточняется. В августе журналист был представлен к Ордену Александра Невского.

Энвер Мамедов после демобилизации из-за ранения на войне работал в Народном комитете иностранных дел (позднее комитет был преобразован в министерство иностранных дел). До 1956 года был главредом главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). В 1956–1959 годах работал советником-посланником посольства СССР в Вашингтоне, главным редактором журнала «СССР», в 1959–1960-х — главным редактором, первым замначальника Совинформбюро, с 1961-го — первым зампредом Агентства печати «Новости» (АПН). После этого больше 20 лет был первым зампредседателя Госкомитета СССР по телевидению и радио (1962–1985). До 1992 года работал политическим обозревателем АПН, долгие годы был советником главного редактора РАМИ «РИА Новости».

Награжден семью орденами и десятью медалями. Владел английским, немецким, итальянским и французским языками.

Леонид Уварчев