СМИ: Энтони Блинкен прибыл в Киев с визитом

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, сообщает УНИАН. По данным «Страна.ua», центр города перекрыли. О его планируемом визите накануне писали украинские СМИ, Госдеп официально его не анонсировал.

В прошлый раз Энтони Блинкен посещал Украину в сентябре 2022 года. В августе госсекретарь попросил Конгресс США одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении Украине очередного пакета помощи на $24 млрд. Из этой суммы $13,1 млрд должны уйти на вооружения.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер