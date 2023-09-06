В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости энтеровирусной инфекцией и ОРВИ на Кубани

В конце августа в нескольких регионах России был зафиксирован рост случаев заражения энтеровирусной инфекцией и ОРВИ. В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рассказали «Ъ-Кубань», как складывается ситуация с заболеваемостью этими инфекциями в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Эпидемиологическая ситуация по энтеровирусной инфекции, ОРВИ и ковиду в Краснодарском крае стабильная и не превышает средних многолетних уровней заболеваемости»,— сообщили в ведомстве.

При этом за лето число заразившихся корью в Краснодарском крае увеличилось до 143. Среди них 84 ребенка.

За последнюю неделю в регионе было выявлено более 140 случаев заражения коронавирусом. Более половины из них зарегистрировали в Краснодаре, 15 — в Сочи.

В конце августа в Севастополе выявили рост случаев заражения энтеровирусной инфекцией — более 150 человек. 80% из них заболели серозным менингитом. В связи с этим в регионе закрывали три пляжа.

Татьяна Ручкина

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