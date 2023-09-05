За неделю на Кубани выявили более 140 случаев заражения коронавирусом

С 28 августа по 3 сентября на Кубани зарегистрировано более 140 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Свыше 70 случаев выявили в Краснодаре. В Сочи — 15 заболевших, в Крымском районе — 10, в Усть-Лабинском — шесть. По четыре зараженных выявили в Новороссийске, Кавказском, Динском и Северском районах. В Армавире, Геленджике, Кореновском и Успенском районах по три инфицированных. Еще по два заразившихся — в Горячем Ключе и Ейске, по одному — в Абинском, Гулькевичском, Красноармейском, Крыловском, Мостовском, Староминском, Тбилисском, Темрюкском и Тимашевском районах.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 364 208 жителей Кубани. С выздоровлением выписали 352 846 человек. 11 219 пациентов спасти не удалось.

Валерия Каманина

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