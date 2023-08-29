В Севастополе отмечен рост сезонной заболеваемости менингитом

Рост случаев заражения энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом, отмечен в Севастополе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«На данный момент в Севастополе более 150 случаев зарегистрировано энтеровирусной инфекции. Около 80% — энтеровирусный менингит»,— цитирует «РИА Новости» завэпидотделом, врач-эпидемиолог центра гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре Наталья Литвинюк.

По ее словам, эти заболевания являются традиционными для этого времени года. Подъем заболеваемости и рост энтеровирусных инфекций наблюдается в основном у детей младшего и школьного возраста, у которых не сформирован иммунитет. В Севастополе уже есть случаи закрытия детсадовских групп на карантин. Также в городе закрыты три пляжа: Ушакова балка, Мраморный и Городской в Балаклаве.

Наталья Литвинюк подчеркивает, что энтеровирусная инфекция представлена более чем 60 видами и клинические проявления заболевания довольно ярко выраженные, особенно при менингите.

Наталья Решетняк

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