Кудрявые пеликаны не улетели с берегов Маныча

Природоохранные органы расследуют массовую гибель птиц, в том числе внесенных в Красную книгу, на береговой линии озера Маныч в Ставропольском крае. Экоактивисты и эксперты говорят, что чаще всего в таких случаях птицы умирают, съев отравленный корм, разбросанный на полях от грызунов. Однако чиновники пока не подтверждают, что речь идет об отравлении пестицидами. Как пояснили «Ъ» в Россельхознадзоре, к установлению причин ЧП привлечены специалисты Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кудрявый пеликан

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Кудрявый пеликан

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сообщения о погибающих на озере Маныч птицах появились в социальных сетях еще в августе. На береговой линии было найдено 320 мертвых уток и 160 «особей болотно-луговой дичи». Как показала проверка сотрудников северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора, среди погибших оказались дикие водоплавающие: утка-кряква, утка-пеганка, огарь, крачка, кулик, а также внесенные в Красную книгу кудрявые и розовые пеликаны. Выездное обследование проводилось в районе впадения реки Киста в Пролетарское водохранилище, в семи километрах на восток от села Манычского, уточнили в ведомстве.

Большое соленое озеро Маныч-Гудило находится на границе трех южных регионов — Ставрополья, Ростовской области и Калмыкии. Во всех трех субъектах озеро и прилегающие к нему территории имеют статус заповедников и заказников. Здесь располагается одна из самых крупных в пределах России стоянок редких птиц — их насчитывается около 170 видов. На Маныче встречаются розовый и кудрявый пеликаны, пискулька, красный гусь, краснозобая казарка и другие водоплавающие. На берегах и островах озера хорошо сохранились редкие виды растений, среди которых тюльпан Геснера с большим разнообразием расцветок.

Образцы патологического материала были в первую очередь проверены на наличие вируса птичьего гриппа А. Эпидемии этого вирусного заболевания в 2020 и 2021 годах фиксировались на территории биосферного государственного заповедника «Черные земли» в Калмыкии, в состав которого входит и акватория Маныча. Однако анализы, проведенные в лаборатории северокавказского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», дали отрицательные результаты.

В то же время Ставропольская краевая ветеринарная лаборатория установила, что часть птиц могла погибнуть от фосфорорганических соединений и фосфида цинка, то есть отравиться пестицидами.

В том, что причиной их смерти стала обработка полей пестицидами, проверяющие сомневаются, ссылаясь на данные федеральной системы «Сатурн» (отслеживает применение пестицидов и агрохимикатов). По данным «Сатурна», на Ставрополье в августе 2023 года «пестициды применялись в редких случаях для десикации — принудительного обезвоживания тканей сельскохозяйственных культур».

Сказать определенно, по какой причине вновь массово гибнут птицы в Ставропольском крае, ответственные за это ведомства пока не могут. Как пояснили «Ъ» в Россельхознадзоре, в конце прошедшей недели состоялось совещание, где обсуждался вопрос привлечения специалистов Росприроднадзора для исследования проб грунтов вокруг озера.

Есть версия, что из-за географического положения Маныча, где «часто дуют северо-западные ветры», погибших птиц просто прибивает к ставропольскому берегу, хотя отравиться и погибнуть они могли и в соседних регионах.

В связи с этим направлены запросы в минприроды Ростовской области и Республики Калмыкия.

В декабре 2022 года и в феврале 2023 года на Ставрополье уже фиксировался массовый падеж животных и гибель диких птиц, в том числе включенных в Красную книгу серых журавлей. По мнению экспертов, был нанесен колоссальный ущерб популяции этой редкой птицы. Экспертиза обнаружила тогда в пробах погибших животных фосфид цинка — яд, предназначенный для борьбы с грызунами, «который запрещен к применению». По данному факту представителями управления Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю было возбуждено два уголовных дела по статье «нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 249 УК РФ). Однако до сих пор о результатах расследования ничего не известно.

Случаи массовой гибели редких птиц в охранной зоне заповедника «Ростовский» были зафиксированы в апреле 2023 года и в долине Западного Маныча в Ростовской области. В общей сложности там было обнаружено более 500 мертвых чаек-хохотуний, 64 погибшие черноголовые хохотуньи (вид, внесенный в Красную книгу России). Также на территории заповедника были найдены павшие лисы и зайцы. Причиной гибели птиц и зверей сотрудники заповедника считают использование ядохимикатов для защиты полей от грызунов.

Ставропольский экоактивист Андрей Фокин уверен, что аграрии, несмотря на запреты, продолжают использовать запрещенную химию, а «пара мелких штрафов и предписаний» не стали стимулом для использования безопасных препаратов. Президент Союза охраны птиц Владимир Мельников подтверждает, что для южных регионов России, степей подобные прецеденты не редкость: «Птицы съедают отравленный корм, разбросанный на полях от грызунов, начинается процесс отравления, они испытывают жажду и прилетают к водоемам, где и умирают». Владимир Мельников уточняет, что причина — в нарушении технологии борьбы с грызунами: отравленный корм должен закладываться к ним в норы, вместо этого его часто просто раскидывают по полям. Более того, требования к ядам также нарушаются и могут использоваться дешевые и несертифицированные препараты.

Александра Ларинцева, Пятигорск; Полина Ячменникова