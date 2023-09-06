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Коммерсантъ FM
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Frank RG: выдача розничных кредитов в августе достигла рекордных 1,81 трлн руб.

По итогам августа банки в России выдали розничных кредитов на 1,81 трлн руб., что стало рекордом. Это на 18,4% больше, чем в июле, и на 78% выше год к году, сообщается в пресс-релизе Frank RG. Общий объем выдач за январь-август составил 10,7 трлн руб.

По данным аналитиков, рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме автокредитов — там зафиксировано снижение на 5,24%, до 157,1 млрд руб., в количественном выражении также отмечалось снижение (на 5,9%). Отмечается, что средний чек на машины в августе продолжил рост (на 0,7% за месяц) и достиг максимума в 1,47 млн руб.

Наибольший рост показало ипотечное кредитование — на 31,5% к июлю. Выдачи кредитов наличными выросли на 12% к июлю, до 747 млрд руб. В количественном зафиксирован рост на 6,2%, средний объем кредита вырос на 5,4%, до 227,6 тыс. руб. В годовом выражении рост составил 55,8%, при этом средний размер выданного кредита год к году снизился на 10,2%.

В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц увеличился на 10,1%, до 46,3 млрд руб. Год к году показатель подскочил на 58,4%. По сравнению с июлем средний чек на POS-кредит вырос на 0,7%, до 34,1 тыс. руб., в количественном выражении — на 9,2%, в годовом — на 25,4%.

Предыдущий рекорд банки установили в июле, когда объем выданных розничных кредитов превысил 1,5 трлн руб., что было в 1,8 раза выше показателя годовой давности. Наибольшие темпы роста и рекордные значения тогда показывали сегменты автокредитования и POS-кредитования.

Подробности — в материале «Ъ» «Долг обеспечением красен».

Лаура Кеффер

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