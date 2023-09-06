США провели испытания МБР Minuteman III

США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Пуск состоялся с базы Вандерберг американских космических сил сегодня, 6 сентября, в 1:26 по местному времени (11:26 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: U.S. Space Force Фото: U.S. Space Force

«Целью программы испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет является проверка безопасности, защищенности, эффективности и готовности системы вооружения»,— говорится в пресс-релизе на сайте базы.

Баллистическая ракета Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года, это единственная МБР шахтного базирования на вооружении американской армии по состоянию на 2023 год. В прошлый раз ее испытания проводили 19 апреля. К середине 2030-х годов Minuteman III планируют полностью заменить ракетами Sentinel. ВВС США просил Конгресс выделить на эти цели $4,4 млрд.

Лаура Кеффер