Песков напомнил, что ЧВК «Вагнер» де-юре не существует

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать планы Великобритании объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Он напомнил, что юридически такой компании не существует.

«Нет, здесь нечего комментировать. Здесь, наверное, можно только напомнить, что де-юре такой группы не существует»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Накануне глава британского МВД Суэлла Браверман заявила, что правительство Великобритании включит ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций. Британские власти еще весной рассматривали этот вопрос, но, по данным The Times, отложили его после неудавшегося мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня. Лондон решил подробнее изучить тему из-за слов президента Владимира Путина о том, что ЧВК финансировалась из российского бюджета.

После признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией оказание ей поддержки и публичное одобрение ее деятельности станут в Великобритании уголовным преступлением. Максимальное наказание предусматривает 14 лет тюремного заключения.

Лаура Кеффер