Британия объявила о готовности признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Правительство Великобритании включит российскую ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций, соответствующий законопроект скоро будет представлен в парламенте. Об этом заявила министр внутренних дел страны Суэлла Браверман.

«Продолжающаяся дестабилизирующая деятельность "Вагнера" служит лишь политическим целям Кремля. Они являются террористами»,— заявила госпожа Браверман. Ее слова приводит BBC. Глава МВД Великобритании также отметила, что деятельность ЧВК «Вагнер» на Украине и в Африке «создает угрозу глобальной безопасности».

После признания в Великобритании ЧВК «Вагнер» террористической организацией оказание компании какой-либо поддержки и публичное одобрение ее деятельности станут уголовным преступлением. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 14 лет тюремного заключения. Ношение символики группировки, признанной террористической, в Великобритании наказывается штрафом в размере до 5 тыс. фунтов ($6,3 тыс.) или тюремным заключением на срок до шести месяцев.

О том, что власти Великобритании намерены внести ЧВК «Вагнер» в список террористов, стало известно весной. Однако, по информации The Times, британские власти отложили этот вопрос после неудавшегося мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня. Газета писала, что такое решение было принято после заявления президента России Владимира Путина о том, что ЧВК финансировалась из российского бюджета. После этого британские власти решили подробнее изучить возможные юридические и дипломатические риски.

В настоящее время ЧВК «Вагнер» признана террористической организацией только в Литве. Поступить аналогичным образом правительства призвали парламенты Канады и Франции. Возможность признания «Вагнер» террористической организацией рассматривали и США, но в итоге определили ее как транснациональную преступную организацию.