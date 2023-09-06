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Коммерсантъ FM
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Набсовет ВТБ утвердил новый состав правления

Наблюдательный совет ВТБ (MOEX: VTBR) на заседании 5 сентября утвердил изменения в составе правления. На смену Анатолию Печатникову, курировавшему работу с физлицами, в качестве зампреда избран Георгий Горшков. Господин Печатников уходит из банка, «чтобы сосредоточиться на собственных проектах», заявили в пресс-службе.

В качестве члена правления избран Алексей Лозовой, ранее занимавший должность руководителя юридического департамента. Заместитель президента—председателя правления Дмитрий Пьянов назначен первым зампрезидента—председателя правления ВТБ. Он будет курировать финансовую, административно-хозяйственную функции банка и отвечать за координацию интеграции финансовых активов, включая «Открытие».

В банке заявили, что изменения связаны со стратегическими задачами, поставленными на 2024–2026 годы. Обновленному ВТБ предстоит завершить разработку стратегии развития банка и добиться ее реализации, уточнил председатель набсовета ВТБ, зампред правительства Дмитрий Григоренко.

О том, что господин Печатников покинет ВТБ, «Ъ» сообщал еще в августе. Также банк покинул его первый зампред правления Андрей Пучков, которого назначили гендиректором Объединенной судостроительной корпорации.

О кадровых перестановках — в публикации «Ъ» «ВТБ тасует кадры».

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