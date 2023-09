Guardian: Словакия может поддержать Россию в случае победы на выборах Фицо

Словакия может стать новым союзником России после парламентских выборов, если на них одержит победу глава оппозиционной партии Smer экс-премьер Роберт Фицо, пишет The Guardian. Господин Фицо выступает против поставок оружия Украине, отмечает The New York Times (NYT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: David W Cerny / Reuters Роберт Фицо

Фото: David W Cerny / Reuters

Досрочные парламентские выборы в Словакии назначены на 30 сентября. Участие в них примут 24 партии и коалиция. Обе газеты обращают внимание, что господин Фицо набирает поддержку, согласно опросам общественного мнения. Как пишет The Guardian, Роберт Фицо «расточает похвалы Москве и моделирует себя по образцу» премьера Венгрии Виктора Орбана, и в случае его победы «в Евросоюзе и НАТО может появиться новый нарушитель спокойствия», а также существует опасность, что политический курс Словакии изменится, и страна начнет поддерживать президента РФ Владимира Путина.

По данным NYT, Роберт Фицо обещал прекратить поставки оружия Украине, осудил санкции против России и выступил против НАТО. Его успех на выборах, «скорее всего, превратит одного из самых стойких сторонников Украины — Словакию — в нейтральную сторону, более симпатизирующую Москве», пишет издание. Это также «положило бы конец изоляции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», который пока является единственным европейским лидером, решительно выступающим против помощи Украине.

Сейчас Словакия входит в число западных стран, поставляющих вооружение Украине на фоне российской военной операции. 18 марта Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ заявила о нарушении правил реэкспорта со стороны Словакии.

Лаура Кеффер