ЮАР опубликовала доклад о заподозренном в перевозке оружия судне Lady R

Власти ЮАР опубликовали официальный доклад независимой комиссии по делу о российском судне Lady R. Это судно стояло на базе ВМС ЮАР. Власти США заподозрили, что на нем перевозят оружие для российских военных. На доклад ссылается портал DefenceWeb. Ранее отчет о судне был засекречен.

«Несмотря на некоторые слухи о том, что на Lady R было погружено какое-то оборудование или оружие, комиссия не нашла никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Имеющиеся доказательства лишь подтвердили факт выгрузки и отсутствие загрузки»,— говорится в докладе независимой комиссии.

Согласно докладу, товары на судне, которые везли в город Саймонстаун, представляли собой оборудование, заказанное компанией Armscor для Минобороны ЮАР еще в 2018 году. Доставку вооружений перенесли сначала из-за пандемии, а затем — военного конфликта России и Украины. При этом ЮАР не имела контроля при выборе судна.

В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в порту ЮАР. Судно простояло на базе с 6 по 8 декабря. В мае 2023 года посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что африканская страна поставила оружие российской армии. По словам Рубена Бригети, власти США считают, что на судно загрузили оружие и боеприпасы, а после оно вернулось в Россию. Власти ЮАР категорически отрицали отправку в Россию оружия.

Анастасия Ларина