Губернатор Магаданской области рассказал Путину про синдром отложенной жизни у жителей региона

Губернатор Магаданской области Сергей Носов встретился с президентом Владимиром Путиным на совещании по развитию дальневосточных городов. Губернатор заявил, что, несмотря на высокие зарплаты и близость Охотского моря, жители Магадана все равно уезжают из областного центра и сталкиваются с синдромом отложенной жизни.

На встрече с президентом Владимиром Путиным Сергей Носов назвал плюсы жизни в Магаданской области: хорошая экология, близость Охотского моря, высокие зарплаты, быстрый карьерный рост. При этом он отметил, что, несмотря на все плюсы, жители все равно планируют уезжать. По его словам, отличительная черта магаданцев — синдром отложенной жизни. Отрывок видео с заседания опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Владимир Путин, в свою очередь, поручил до 2030 года расселить дома в Магадане и Якутске, признанные аварийными до сентября этого года. Он также заявил о необходимости оказывать помощь местным производителям продуктов и поручил правительству поддержать строительство и модернизацию теплиц и овощехранилищ в Магаданской области и на Чукотке, чтобы решить проблемы с продовольствием.

Согласно подсчетам «РИА Новости» на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка, в 2022 году в рейтинге уровня жизни Магаданская область заняла 51-е место.

Анастасия Ларина