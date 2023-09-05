Уволенный глава Института РАН назвал антизападничество опасной болезнью

Бывший директор Института США и Канады РАН, историк Валерий Гарбузов, уволенный после выхода статьи в «Независимой газете», опубликовал новый материал. В нем он сравнил чрезмерные антизападные настроения с «опасным заболеванием». Он также обратил внимание на взаимопроникновение культур России и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Гарбузов в 2021 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Валерий Гарбузов в 2021 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Валерия Гарбузова уволил своим приказом министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Об этом сообщили 4 сентября, спустя несколько дней после выхода первой статьи под названием «Утраченные иллюзии уходящей эпохи». В ней ученый назвал Россию «наследницей советской супердержавы, переживающей крайне болезненный синдром внезапно утраченного имперского величия». В статье также говорится о «тотальной государственной пропаганде».

В ответ на критику прошлой статьи Валерий Гарбузов пишет, что в ней были изложены идеи, которые содержатся в сотнях научных работ отечественных историков, политологов и социологов. Он напомнил, что западный вектор стал формироваться в России давно. «Из Европы через Польшу и Литву, Балтику и Византию он дошел и до нашей страны (название которой тогда, правда, было другим). Но закрепился окончательно с реформами Петра I».

Историк также пишет, что неформальная, культурная экспансия больших стран, таких как США или Россия,— закономерное мировое развитие. «Вытравить западное влияние, закатать под асфальт, замуровать в бетон (использую самую невинную лексику, принятую в телевизионных ток-шоу) сегменты западной культуры и образа жизни отныне не удастся уже никому, как не удастся изгнать и русскую культуру из западного пространства»,— полагает он.

Ученый обратился к тем, кто «пропитан антизападными и антиамериканскими настроениями», и заявил, что это «весьма серьезное и даже очень опасное заболевание». Валерий Гарбузов отметил, что на протяжении истории у России и США была самая разнообразная палитра отношений: «от союзнических до остро конфронтационных». «Даже в силу этого факта смею предположить: когда-нибудь наступит другое время, и они изменятся. Просто по причине банальных закономерностей: эволюция неизбежна во всем, в том числе и в этой сфере»,— написал он.

Валерий Гарбузов также заявил, что он никак не связан «некими невидимыми, но прочными нитями» с Белым домом, Капитолием и другими «вашингтонскими хозяевами». «В моих работах не содержатся призывы к свержению действующей власти, а сам я чист перед своей Родиной, покидать которую ни при каких обстоятельствах не собираюсь»,— написал ученый.

Господин Гарбузов добавил, что сотрудники ИСКРАН занимаются «не политической пропагандой», а «критическим осмыслением событий и процессов, происходящих в окружающем мире», в том числе исследованием США и Канады.

Валерий Гарбузов был директором Института США и Канады РАН с 2016 года.

Подробнее — в колонке Михаила Гуревича для «Ъ» «"Обычно подобные конфликты удается погасить, не вынося их на публику"».

Олеся Павленко; Анастасия Ларина