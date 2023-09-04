Министр Фальков подписал приказ об увольнении директора ИСКРАН Гарбузова

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ об увольнении директора Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) Валерия Гарбузова. Ранее он написал колонку с критикой «тотальной государственной пропаганды».

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«После публикации статьи Гарбузова Валерия Николаевича в "Независимой газете" 29 августа 2023 года вышел приказ министра науки и высшего образования РФ Фалькова В. Н. о расторжении трудового договора с Валерием Николаевичем в связи с принятием уполномоченным собственником имущества организации лицом такого решения в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации»,— сообщили в институте (цитата по ТАСС).

Кто возглавит институт после Валерия Гарбузова, там пока не сообщили. Временно исполняющим обязанности директора назначен Сергей Кислицын.

Об увольнении господина Гарбузова с должности директора стало известно 2 сентября. Тогда он подтвердил, что трудовой договор расторгнут по инициативе учредителя.

29 августа в «Независимой газете» была опубликована колонка Валерия Гарбузова. В ней он назвал современную Россию «наследницей советской супердержавы, переживающей крайне болезненный синдром внезапно утраченного имперского величия», а также написал о ее населении, которое «с поразительной легкостью, наивно и бездумно воспринимает тезисы тотальной государственной пропаганды».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Обычно подобные конфликты удается погасить, не вынося их на публику».

Петр Бузлаев