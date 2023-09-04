«Обычно подобные конфликты удается погасить, не вынося их на публику»

33-летний Сергей Кислицын назначен временно исполняющим обязанности директора Института США и Канады РАН. Перед ним будут стоять задачи по модернизации учреждения и достижению им необходимых показателей, пишут «Ведомости». Его предшественника — историка и политолога Валерия Гарбузова — уволили 1 сентября. По его словам, которые приводит ТАСС, это произошло по инициативе учредителя, а точная причина не указывается. Отстраненный от должности Гарбузов возглавлял Институт США и Канады РАН последние семь лет. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, к каким глобальным последствиям может привести смена руководства учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

День знаний в этом году прошел без эксцессов. Идеальное 1 сентября любого школьника — утром на линейку, повидать своих одноклассников, и сразу выходные. Видимо, где-то в это время в Министерстве образования глава ведомства Валерий Фальков и подписал приказ о расторжении трудового договора с директором Института США и Канады Валерием Гарбузовым.

Не думаю, что Валерий Николаевич удивился такому развитию событий. За три дня до того в «Независимой газете» вышла его колонка, и даже в секретариате института журналистам подтвердили, что именно она и стала причиной увольнения с формулировкой «по инициативе учредителя».

В своей статье Гарбузов пишет о том, что в стране происходит ползучая реставрация сталинизма и внедрение новых догм, о кризисе глобализации и всего англосаксонского мира, об утрате американского доминирования и о новой антиколониальной революции.

Член-корреспондент РАН подробно разбирает эти тезисы и приходит к неутешительным выводам. По его мнению, «являясь главной наследницей созданной на развалинах Российской империи советской супердержавы, Россия оказалась заложником собственного имперского комплекса, именно этим и объясняется ее нынешнее внешнеполитическое поведение и те проблемы, которые оно несет миру».

Далее речь идет о том, что сейчас страна «проходит через крайне болезненный постимперский синдром, пытается сформировать собственную глобальную геополитическую программу, но она пока что слишком зыбка, неустойчива и эклектична».

Отдельно Гарбузов говорит об ответственности политической элиты. Он напоминает, что Уинстону Черчиллю и Шарлю де Голлю после победы во Второй мировой войне пришлось столкнуться с развалом своих империй. Им было сложно, но они нашли в себе силы приспособиться к принципиально новой ситуации.

В целом статья читается как некое подобие последней попытки объясниться, развернуто ответить на накопившееся недопонимание и взаимные претензии. Сложно отказаться от ощущения, что публикация продолжает некую внутреннюю дискуссию, происходящую как внутри академии, так и между учеными и чиновниками. Запрос власти на подтверждение своих нарративов встречает явное сопротивление как минимум у части представителей отечественной науки.

Правда, обычно подобные конфликты удается погасить, не вынося их на публику. Хорошо, что в это раз произошло не так, ведь в обсуждениях событий последних полутора лет часто звучат мнения, что, видимо, в Москве недостаточно изучали и понимали внутренние процессы Украины.

Столь скандальное расставание с руководителем Института США и Канады вызывает похожие вопросы. Если на смену Гарбузову придет более лояльный человек, то будет ли анализ происходящего в Вашингтоне адекватным и, главное, не конъюнктурным?

Не допустим ли мы ошибок в отношениях с этим важным геополитическим игроком, базируясь на неверных предпосылках и, как следствие, шапкозакидательских настроениях? И если так не дай бог произойдет, то желательно не забыть о звоночке, который мы услышали поздним вечером Дня знаний.

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