Президент Украины Зеленский подписал указ о территориальном устройстве Крыма

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о территориальном обустройстве Крыма на случай «деоккупации полуострова». Об этом сообщает «Ъ».

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Согласно документу, регион будет разделен на районы, подконтрольные территориальным общинам. Указ определяет создание местных администраций на базе территориальных общин и границы новых районов.

«Также правительство должно подготовить и представить в Верховную раду законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после возвращения Украиной контроля над полуостровом»,— сообщает издание.

Новое административное переустройство Крыма, по версии украинских властей, полностью должно быть проведено в течение трех месяцев.

Ранее в офисе президента Украины обсуждали возможность установления контроля в РК в течение пяти-семи месяцев. При этом украинская сторона, по мнению замглавы офиса президента Украины Андрея Сибихи, готова к переговорам с Москвой о судьбе полуострова в случае установления контроля ВСУ у границ региона.

Анастасия Донскова

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