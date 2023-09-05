В мэрии Хельсинки прекратили продажу брендов PepsiCo после жалоб Киева

В залах ожидания скандинавской авиакомпании SAS, а также в мэрии Хельсинки прекратили продажу брендов компании PepsiCo, сообщает газета Helsingin Sanomat. Это решение принято после того, как Украина объявила Mars и PepsiCo «спонсорами войны».

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции приняло это решение 1 сентября. 3 сентября SAS отказалась от продукции PepsiCo. В тот же день аналогичное решение приняла мэрия Хельсинки. Вчера, 4 сентября, убрать продукцию PepsiCo из продажи в парламенте потребовал депутат Туомас Кеттунен. Он предложил заменить газировку черничным соком.

«В прошлом году PepsiCo в четыре раза увеличила свою прибыль в России. Это неприемлемо ни на каком уровне, и парламент не может это поддержать. Этот вопрос имеет большое символическое значение, и у парламента есть моральное обязательство действовать правильно»,— говорится в его заявлении.

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции добавило в список «спонсоров войны» Mars и PepsiCo в связи с тем, что они продолжают вести бизнес в России. У PepsiCo в стране остается 19 заводов, 20 тыс. сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных работников. В 2022 году чистая прибыль подразделения PepsiCo в России выросла на 333%.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер