Власти отказались от перекрытия проспекта Революции на День города в Воронеже

Традиционного перекрытия проспекта Революции в Воронеже в честь празднования Дня города в этом году не будет. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе горадминистрации, объяснив решение отсутствием мероприятий на одной из главных улиц облцентра.

На вопрос о том, участки каких улиц будут перекрыты для транспорта в праздник, чиновники пообещали ответить позднее. День города в этом году проведут 16 сентября.

В ходе еженедельной планерки в мэрии руководитель управления культуры Андрей Харитонов напомнил, что 437-й день рождения Воронежа будет праздноваться в «усеченном формате» в связи с соблюдением «необходимых мер безопасности». В 10:00 на площади Ленина откроется благотворительная ярмарка-выставка «Белый цветок». На главной сцене у театра оперы и балета пройдет открытие праздника, которое продолжит церемония вручения памятного знака «Воронеж — город воинской славы» и награждения новых почетных граждан. Одним из претендентов на присвоение звания выступает сенатор от облдумы и основатель «Домостроительного комбината» Сергей Лукин.

После открытия Дня города начнется концерт, посвященный 80-летию освобождения Воронежа от фашистов. В его рамках планируются выступление русского народного хора им. Массалитинова, гала-концерт лауреатов детского хореографического фестиваля «Танцующий город», джазовая программа. В финале концерта выступит заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

Кроме того, вдоль площади Ленина будет организована площадка с мастер-классами от комитета семей воинов Отечества. Там же состоится уличный спектакль театра кукол «Дюймовочка». На площадке у Агропрома организуют выступления спортсменов и фотозоны. На участке от площади Ленина до кинотеатра «Спартак» разместятся выставка мастеров народного творчества. В Кольцовском сквере пройдут «различные концерты», в Пушкинском — исторические танцы.

«Мы постарались учесть разные направления и тематики мероприятий. Они будут направлены не только на взрослую аудиторию, но и на детскую. Мероприятия завершатся в 21:00»,— заключил господин Харитонов.

Ранее стало известно, что и салюта на День города в Воронеже не будет.

Алина Морозова

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