День города в Воронеже отметят «в усеченном формате» из-за мер безопасности

Из-за мер безопасности в Воронеже День города пройдет в усеченном формате. Об этом сообщает De facto со ссылкой на информацию мэрии облцентра.

Основной объем мероприятий пройдет на площади Ленина и в Кольцовском сквере 16 сентября. В рамках программы состоится выступление Ольги Кормухиной. Кроме того, для детей будет организован ряд активностей: уличный спектакль, мастер-классы, спортивные и интерактивные мероприятия.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в этом году власти не планируют организовывать салют, считая, что «салют — это не самое актуальное, что нужно» в условиях СВО. День города в Воронеже отпразднуют 16 сентября.

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