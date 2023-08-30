Сенатор Сергей Лукин может стать почетным гражданином Воронежа

Основатель крупнейшего застройщика региона «Домостроительного комбината» и сенатор от облдумы Сергей Лукин стал одним из кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Воронежа», сообщили «Ъ-Черноземье» источники в городской власти. Список претендентов накануне утвердил совет гордумы. Голосование может пройти на ближайшей сессии 6 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также почетными гражданами могут стать общественник Татьяна Захарова, которая занимается проблемами многодетных семей, доктор медицинских наук заслуженный врач РФ Петр Кошелев и заслуженный юрист России доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности местного института МВД Виктор Тройнин.

Господин Лукин является самым молодым кандидатом — ему 69 лет. Петр Кошелев 1 сентября готовится праздновать 92-й день рождения. Виктору Тройнину 82 года, Татьяне Захаровой — 77 лет.

Сергей Лукин родился в селе Перлевка Семилукского района Воронежской области. Окончил Воронежский инженерно-строительный институт (сейчас — технический университет) с квалификацией «Инженер-строитель». Карьеру начал в ПМК-110 «Воронежоблстроя», откуда ушел в армию. После срочной службы устроился в ДСК, где прошел путь от мастера до гендиректора. До 2012 года был председателем совета директоров, после чего передал контрольный пакет акций членам семьи. В 2001 году впервые избрался в облдуму. С 2013 года бессменно представляет региональное заксобрание в Совете федерации. В 2020 году стал почетным гражданином Воронежской области. После начала спецоперации внесен в санкционные списки разных стран. Кандидат технических наук.

Звание «Почетный гражданин Воронежа» присваивается накануне дня города, который в этом году запланирован 16 сентября и без салюта. Почетными гражданами могут стать не более двух человек. В прошлом году звание было присвоено акушеру-гинекологу Ирине Коротких.

Почему бывший мэр Воронежа Александр Цапин на сразу стал почетным гражданином — в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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