День города в Воронеже в текущем году пройдет без салюта

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в этом году власти не планируют организовывать салют на День города в Воронеже - 16 сентября.

«Не будет салюта. Мы считаем, что не нужно сейчас проводить салют — и по соображениям безопасности, и по этическим соображениям. Идет специальная военная операция, и салют - это не самое актуальное, что нужно. Поэтому салюта в этом году не будет»,- рассказал господин Гусев на встрече с редакторами районных газет.

Также глава региона высказался об информационной войне в ходе СВО. «Мы все понимаем, что добудем победу. Цели, которые поставлены, будут достигнуты. Произойдет это, будем надеяться, в достаточно обозримом будущем, но информационная война не закончится, она только усугубится и будет более активная,- считает губернатор. - Сейчас понятно, что многие недружественные нам СМИ отвлечены на военные действия, основное внимание уделяют этому. Как только активные фазы военных действий закончатся, все переместится на, с их точки зрения, необходимость раскачивать внутриполитическую ситуацию у нас в стране. Нам необходимо будет всему этому противостоять».

О том, что происходило сегодня в макрорегионе в результате СВО, читайте в хронике «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий