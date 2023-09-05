Суд в Кирове арестовал математика Мифтахова по делу об оправдании терроризма

Первомайский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по обвинению в оправдании терроризма. Он останется под стражей до 3 ноября. Его адвокат Светлана Сидоркина заявила ТАСС, что обжалует решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вчера математик был задержан после выхода из колонии. В январе 2021 года Мифтахова приговорили к шести годам по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, в 2018 году он с двумя членами анархистского движения «Народная самооборона» (признана террористической организацией) разбил окно в офисе «Единой России» в Ховрино и бросил туда дымовую шашку. В августе 2023-го он стал фигурантом дела о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ).

Лаура Кеффер