Математика Мифтахова задержали на выходе из колонии

Следователи ФСБ задержали бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова на выходе из колонии, где он отбывал срок за хулиганство. Сегодня, 4 сентября, ему предъявят обвинение в рамках нового дела о публичных призывах к террористической деятельности, сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

«Азата только что задержали при выходе из колонии, где он отбыл срок, для доставления в кировское управление УФСБ. Следователи планируют сегодня предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)»,— уточнила она ТАСС.

В январе 2021 года Мифтахова приговорили к шести годам колонии по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, в январе 2018-го он с двумя членами анархистского движения «Народная самооборона» (признана террористической организацией) разбил окно в офисе «Единой России» в Ховрино и бросил туда дымовую шашку. Молодой человек вину не признал. В августе 2023-го в отношении него возбудили дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ).

Лаура Кеффер