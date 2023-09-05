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Коммерсантъ FM
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Инаугурацию президента Зимбабве бойкотировало большинство приглашенных африканских лидеров

От участия в церемонии инаугурации президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы на новый срок отказались практически все региональные лидеры. Среди тех, кто приехал, были лишь лидеры соседних с Зимбабве Южно- Африканской Республики — Сирил Рамафоса, Демократической Республики Конго — Феликс Чисекеди и Мозамбика — Филипе Ньюси. Как сообщает Financial Times, остальные 12 лидеров государств, входящих в Сообщество развития Юга Африки (САДК), отсутствовали.

Фото: Philimon Bulawayo, Reuters

Фото: Philimon Bulawayo, Reuters

Эммерсон Мнангагва возглавил Зимбабве в 2017 году в результате военного переворота. В 2018 году он с небольшим перевесом победил оппозиционного лидера Нельсона Чамизу на выборах президента. Оппозиция тогда обвинила власти в масштабных фальсификациях результатов выборов. На выборах в прошлом месяце Эммерсон Мнангагва, по данным избирательной комиссии, также обошел господина Чамизу, набрав 52,6% голосов против 44% у оппозиционера.

При этом подсчеты голосов задерживались, из-за чего оппозиция вновь обвинила власти в фальсификациях и давлении на избирателей и призвала к повторному проведению голосования. Международные наблюдатели, в том числе представители стран САДК, также заявили, что выборы не соответствовали региональным и международным стандартам. По данным международных правозащитных организаций, во время выборов и после них в стране десятками похищали, арестовывали, избивали и пытали представителей оппозиции и активистов.

В своей инаугурационной речи 80-летний Эммерсон Мнангагва заявил, что победил в результате «мирных, свободных, прозрачных и заслуживающих доверия» выборов и в этом событии «нет проигравших, но это победа для всего народа Зимбабве над неоколониальными тенденциями наших недоброжелателей и тех, кто считает, что, кто силен, тот и прав». По словам вновь избранного президента, «ответственная политика, начатая в мой первый срок, должна вывести многих из бедности».

Между тем представительная делегация из Зимбабве будет наблюдать за выборами президента России, которые пройдут в 2024 году. Соответствующее приглашение делегация получила от главы ЦИКа Эллы Памфиловой. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по патриотическим проектам и защите суверенитета Владимир Рогов.

Алена Миклашевская

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