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Коммерсантъ FM
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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва переизбран на второй срок

Действующий президент Зимбабве 80-летний Эммерсон Мнангагва выиграл на выборах главы государства. Избирательная комиссия сообщила, что он набрал 52,6% голосов, передает AFP. Лидер оппозиции 45-летний Нельсон Чамиза получил 44% голосов.

Голосование состоялось 23 и 24 августа. Явка составила 69%. Господин Мнангагва избежал второго тура выборов, преодолев планку в 50% голосов.

Как пишет AFP, подсчеты голосов задерживались, из-за чего оппозиция обвинила власти в фальсификациях и давлении на избирателей. Международные наблюдатели, как утверждает агентство, заявили, что выборы не соответствовали региональным и международным стандартам.

Эммерсон Мнангагва возглавил Зимбабве в 2017 году в результате военного переворота. Спустя год он с небольшим перевесом победил Нельсона Чамизу на выборах президента. Оппозиционер тогда также обвинял власти в фальсификациях.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Мугабе умер, но дело его живет».

Леонид Уварчев

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