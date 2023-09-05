Минэнерго хочет вернуться к полным демпферным выплатам нефтяникам

Минэнерго обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо, сообщили источники «Ъ». Летом Минфин из-за недополучения нефтегазовых доходов добился, чтобы с сентября размер выплаты по демпферу на бензин и дизтопливо сократили вдвое и до конца 2026 года.

Демпфер остается главным инструментом для снижения оптовой стоимости бензина и дизтоплива, которые держатся на исторических максимумах. За счет чего будут компенсированы расходы бюджета в случае возврата к полным выплатам, неизвестно. В Минфине заявили, что не знают о подобной инициативе.

Подробности — в материале «Ъ» «Демпферу командуют полный назад».