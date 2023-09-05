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Коммерсантъ FM
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Президент Литвы: военная помощь Киеву зависит от успехов в борьбе с коррупцией

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что коррупция на Украине может затормозить поставки ей вооружений. По его словам, помогающие Киеву страны — демократические и «должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей».

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Это важная причина. Это очень важная причина. Поскольку те страны, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими, значит, они должны учитывать настроение своих обществ и мнение своих избирателей. Представьте себе, что избиратели в той или иной стране видят, что в стране, куда направляется помощь, происходят очень громкие коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этой страны»,— убежден господин Науседа (цитата по Sputnik Литва).

Литовский президент выразил мысль, что от успехов Киева в борьбе с коррупцией «зависит не только нынешняя поддержка, но и особенно та, которая будет оказана в будущем».

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что глава Минобороны Алексей Резников покинет пост. 4 сентября министр подал заявление об отставке. Среди основных причин его ухода фигурирует коррупция в оборонном ведомстве. Его преемником выдвинут глава Фонда госимущества Украины, экс-депутат Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ» «Фон борьбы с коррупцией».

Лаура Кеффер

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