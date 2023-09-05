Сбербанк хочет зарегистрировать товарный знак на китайском языке

Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака с изображением своего логотипа на русском языке и китайских иероглифов, обозначающих слово «банк». В «Сбере» заявили ТАСС, что хотят зарегистрировать товарный знак «с потенциальной перспективой взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе».

Согласно данным Федерального института промышленной собственности, заявка была направлена 30 августа. Китайские иероглифы на ней находятся в нижнем правом углу под логотипом Сбербанка.

Первый зампред правления банка Александр Ведяхин в июле говорил, что процесс открытия филиала Сбербанка в Китае идет по плану, но сама процедура в соответствии с законами этой страны не быстрая. В конце апреля Сбербанк запустил переводы по номеру счета в юанях по России. По данным Financial Times, доля Китая в банковском секторе РФ с начала военной операции на Украине выросла в четыре раза.

О популярности юаня — в материале «Ъ» «Инвесторы вспомнили о долларе».

Лаура Кеффер