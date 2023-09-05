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Коммерсантъ FM
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Организаторы Burning Man разрешили выезд застрявшим на фестивале гостям

Организаторы фестиваля Burning Man в пустыне штата Невада в США сняли запрет на выезд гостей. Транспортное сообщение было приостановлено из-за сильного ливня, заблокированными оказались 64 тыс. человек.

«Операции по отъезду в Блэк-Рок-Сити официально начались. Запрет на проезд снят», сказано в пресс-релизе организаторов фестиваля (цитата по APF). Организаторы добавили, что пока сохраняются трудности для движения на отдельных участках.

Burning Man — ежегодный фестиваль, который проходит в пустыне Блэк-Рок. Мероприятие зародилось в 1986 году. Кульминацией фестиваля является сожжение гигантской человеческой фигуры. Ежегодно на фестиваль приезжают более 60 тыс. человек.

В этом году Burning Man стартовал 28 августа и должен закончиться сегодня, 5 сентября. 1 сентября начался ливень, на площадке выпало более 30 мм осадков. Один человек умер.

Фотогалерея

Burning Man в Неваде

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За сутки на фестивале выпала почти трехмесячная норма осадков

За сутки на фестивале выпала почти трехмесячная норма осадков

Фото: Reuters

Пустыня превратилась в грязевую ванну

Пустыня превратилась в грязевую ванну

Фото: Julie JAMMOT / AFP

Палатки затопило, на машинах проехать стало невозможно, перестали работать даже переносные туалеты

Палатки затопило, на машинах проехать стало невозможно, перестали работать даже переносные туалеты

Фото: Reuters

Грязь в одной из палаток на фестивале

Грязь в одной из палаток на фестивале

Фото: Julie JAMMOT / AFP

Люди надевают на ноги пакеты, чтобы спастись от огромного количества грязи

Люди надевают на ноги пакеты, чтобы спастись от огромного количества грязи

Фото: Reuters

Кроме того, люди жалуются, что остались без мобильной связи

Кроме того, люди жалуются, что остались без мобильной связи

Фото: David Crane / picture alliance / Getty Images

Гостей фестиваля просят экономить еду, воду и топливо

Гостей фестиваля просят экономить еду, воду и топливо

Фото: Josh Lease / UGC / AFP

Организаторы пообещали перевезти всех застрявших гостей на автобусах и пробуют восстановить мобильную связь

Организаторы пообещали перевезти всех застрявших гостей на автобусах и пробуют восстановить мобильную связь

Фото: Reuters

3 сентября стало известно, что на фестивале погиб один человек

3 сентября стало известно, что на фестивале погиб один человек

Фото: Reuters

Организаторы Burning Man запретили въезд и выезд с площадки, пока песок не высохнет

Организаторы Burning Man запретили въезд и выезд с площадки, пока песок не высохнет

Фото: Reuters

Завершиться фестиваль должен 5 сентября

Завершиться фестиваль должен 5 сентября

Фото: Diana Jensen / EPA-EFE / Vostock Photo

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За сутки на фестивале выпала почти трехмесячная норма осадков

Фото: Reuters

Пустыня превратилась в грязевую ванну

Фото: Julie JAMMOT / AFP

Палатки затопило, на машинах проехать стало невозможно, перестали работать даже переносные туалеты

Фото: Reuters

Грязь в одной из палаток на фестивале

Фото: Julie JAMMOT / AFP

Люди надевают на ноги пакеты, чтобы спастись от огромного количества грязи

Фото: Reuters

Кроме того, люди жалуются, что остались без мобильной связи

Фото: David Crane / picture alliance / Getty Images

Гостей фестиваля просят экономить еду, воду и топливо

Фото: Josh Lease / UGC / AFP

Организаторы пообещали перевезти всех застрявших гостей на автобусах и пробуют восстановить мобильную связь

Фото: Reuters

3 сентября стало известно, что на фестивале погиб один человек

Фото: Reuters

Организаторы Burning Man запретили въезд и выезд с площадки, пока песок не высохнет

Фото: Reuters

Завершиться фестиваль должен 5 сентября

Фото: Diana Jensen / EPA-EFE / Vostock Photo

Смотреть

Подробности — в материале «Ъ FM» «Ливни потушили Burning Man».

Лаура Кеффер

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