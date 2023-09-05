Организаторы Burning Man разрешили выезд застрявшим на фестивале гостям

Организаторы фестиваля Burning Man в пустыне штата Невада в США сняли запрет на выезд гостей. Транспортное сообщение было приостановлено из-за сильного ливня, заблокированными оказались 64 тыс. человек.

«Операции по отъезду в Блэк-Рок-Сити официально начались. Запрет на проезд снят», сказано в пресс-релизе организаторов фестиваля (цитата по APF). Организаторы добавили, что пока сохраняются трудности для движения на отдельных участках.

Burning Man — ежегодный фестиваль, который проходит в пустыне Блэк-Рок. Мероприятие зародилось в 1986 году. Кульминацией фестиваля является сожжение гигантской человеческой фигуры. Ежегодно на фестиваль приезжают более 60 тыс. человек.

В этом году Burning Man стартовал 28 августа и должен закончиться сегодня, 5 сентября. 1 сентября начался ливень, на площадке выпало более 30 мм осадков. Один человек умер.

Фотогалерея Burning Man в Неваде Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография За сутки на фестивале выпала почти трехмесячная норма осадков Фото: Reuters Пустыня превратилась в грязевую ванну Фото: Julie JAMMOT / AFP Палатки затопило, на машинах проехать стало невозможно, перестали работать даже переносные туалеты Фото: Reuters Грязь в одной из палаток на фестивале Фото: Julie JAMMOT / AFP Люди надевают на ноги пакеты, чтобы спастись от огромного количества грязи Фото: Reuters Кроме того, люди жалуются, что остались без мобильной связи Фото: David Crane / picture alliance / Getty Images Гостей фестиваля просят экономить еду, воду и топливо Фото: Josh Lease / UGC / AFP Организаторы пообещали перевезти всех застрявших гостей на автобусах и пробуют восстановить мобильную связь Фото: Reuters 3 сентября стало известно, что на фестивале погиб один человек Фото: Reuters Организаторы Burning Man запретили въезд и выезд с площадки, пока песок не высохнет Фото: Reuters Завершиться фестиваль должен 5 сентября Фото: Diana Jensen / EPA-EFE / Vostock Photo Следующая фотография 1 / 11 За сутки на фестивале выпала почти трехмесячная норма осадков Фото: Reuters Пустыня превратилась в грязевую ванну Фото: Julie JAMMOT / AFP Палатки затопило, на машинах проехать стало невозможно, перестали работать даже переносные туалеты Фото: Reuters Грязь в одной из палаток на фестивале Фото: Julie JAMMOT / AFP Люди надевают на ноги пакеты, чтобы спастись от огромного количества грязи Фото: Reuters Кроме того, люди жалуются, что остались без мобильной связи Фото: David Crane / picture alliance / Getty Images Гостей фестиваля просят экономить еду, воду и топливо Фото: Josh Lease / UGC / AFP Организаторы пообещали перевезти всех застрявших гостей на автобусах и пробуют восстановить мобильную связь Фото: Reuters 3 сентября стало известно, что на фестивале погиб один человек Фото: Reuters Организаторы Burning Man запретили въезд и выезд с площадки, пока песок не высохнет Фото: Reuters Завершиться фестиваль должен 5 сентября Фото: Diana Jensen / EPA-EFE / Vostock Photo Смотреть

Подробности — в материале «Ъ FM» «Ливни потушили Burning Man».

Лаура Кеффер