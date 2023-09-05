Организаторы Burning Man разрешили выезд застрявшим на фестивале гостям

Организаторы фестиваля Burning Man в пустыне штата Невада в США сняли запрет на выезд гостей. Транспортное сообщение было приостановлено из-за сильного ливня, заблокированными оказались 64 тыс. человек.
«Операции по отъезду в Блэк-Рок-Сити официально начались. Запрет на проезд снят», сказано в пресс-релизе организаторов фестиваля (цитата по APF). Организаторы добавили, что пока сохраняются трудности для движения на отдельных участках.
Burning Man — ежегодный фестиваль, который проходит в пустыне Блэк-Рок. Мероприятие зародилось в 1986 году. Кульминацией фестиваля является сожжение гигантской человеческой фигуры. Ежегодно на фестиваль приезжают более 60 тыс. человек.
В этом году Burning Man стартовал 28 августа и должен закончиться сегодня, 5 сентября. 1 сентября начался ливень, на площадке выпало более 30 мм осадков. Один человек умер.
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Burning Man в Неваде
Подробности — в материале «Ъ FM» «Ливни потушили Burning Man».